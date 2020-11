Il Torino FC e il main sponsor Suzuki celebrano il successo in MotoGP con una maglia speciale

(di Alessandro Presta) – Il Torino Football Club e il jersey sponsor Suzuki scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare il successo di Joan Mir nel Campionato del Mondo MotoGP 2020. La maglietta verrà indossata in occasione del posticipo di Serie A di lunedì 30 novembre contro la Sampdoria alle ore 18:30.

La maglia celebrativa è un’edizione limitata con la lettera “S” (simbolo del marchio Suzuki), in color argento, cinta da due rami d’alloro stilizzati, mentre sotto la scritta Suzuki apparirà la dicitura “MotoGP Champion”. Inoltre, la maglietta avrà il suo inconfondibile colore granata e sarà caratterizzata da personalizzazioni argento e blu sul bordo delle maniche, riproponendo l’abbinamento portato in gara quest’anno dai piloti (Joan Mir e Álex Rins).

Suzuki e Torino FC hanno alle spalle una storia ultracentenaria. La casa automobilistica nipponica è nata nel 1909, mentre il club di Serie A nel 1906. “Attraverso i decenni le due realtà sono state guidate con passione, sono cresciute e hanno raggiunto innumerevoli successi nei rispettivi ambiti, mostrando una forte personalità e combinando in modo sapiente la capacità di evolversi e la continuità con il passato” si legge nel comunicato stampa.

Nel settore automobilistico Suzuki è all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar (piccoli veicoli) e Passenger car. La partnership con Torino FC, assieme agli altri “jersey sponsor” del club (Beretta salumi, N.38 Wuber ed Edilizia Acrobatica), garantisce alla squadra granata ogni anno 4.25 milioni di euro (dati elaborati dall’agenzia Sporteconomy), posizionandosi al 9° posto in Italia per valore complessivo della maglietta.