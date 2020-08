Il titolo AS Roma vola in Borsa. Il possibile delisting si allontana come opzione?

Continua a crescere il prezzo del titolo AS Roma. Oggi ha chiuso a 0.3515 euro (+14.87%), in crescita all’ultimo prezzo fissato proprio venerdì scorso. Continua, pertanto, ad essere molto lontano rispetto a 0.1165 euro ad azione fissato da Dan Friedkin per l’OPA residuale sul flottante circolante (circa il 13,64% del capitale dell’AS Roma). Ormai il valore è più del triplo di quanto offerto dal magnate texano per “rastrellare” le azioni presenti a Piazza Affari. Oggi Friedkin Group ha acquisito oltre l’86% delle azioni giallorosse (pagando circa 63 milioni di euro). Per provare ad operare il delisting di Borsa ha bisogno di portare a casa un ulteriore 4%, ma gli azionisti non stanno apprezzando il pricing offerto dal neo presidente giallorosso. Se si dovesse restare in questa situazione il titolo AS Roma continuerà ad essere quotato.