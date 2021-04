Il pubblico torna sugli spalti. Dal 1° maggio nelle regioni in zona gialla impianti sportivi riaperti ai fan

Torna finalmente il pubblico negli stadi e nei palazzetti. S econdo quanto riportato l’Ansa, dal 1° maggio nelle regioni in “zona gialla” gli impianti sportivi riapriranno le porte ai tifosi.

Le ultime 5 giornate di Serie A si potrebbero disputare così a porte aperte: “Nelle strutture all’aperto entreranno un massimo di mille spettatori”. Gli impianti più piccoli potranno invece ammettere pubblico fino al 25% della loro capienza. Il via libera non riguarderà solo il calcio, ma tutti gli sport e gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Negli impianti al chiuso, sempre se sono in zona gialla, entreranno un massimo di 500 spettatori.