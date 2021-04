MLS: CHARLOTTE FC FIRMA L’ACCORDO SUI DIRITTI DI TRASMISSIONE LOCALE CON COX MEDIA

(di Lorenzo Di Nubila) – Il franchise di espansione della Major League Soccer (MLS) Charlotte Football Club ha confermato gli accordi di trasmissione locale per la loro stagione di debutto nel 2022. Il franchise di espansione dellaha confermato gli accordi di trasmissione locale per la loro stagione di debutto nel 2022.

Il club ha stipulato accordi sui diritti di un anno con tre stazioni di proprietà di Cox Media Group, tra cui WSOC-TV (ABC Charlotte), WAXN (TV64) e Telemundo Charlotte. WSOC-TV e TV64 saranno i principali partner televisivi in lingua inglese, mentre Telemundo Charlotte sarà il partner televisivo locale di lingua spagnola del team.

Raycom Sports, con sede a Charlotte, gestirà la produzione locale di giochi e la distribuzione in syndication per la rete televisiva Charlotte FC in tutta la Carolina.

I dettagli completi del programma di trasmissione MLS inaugurale di Charlotte FC su WSOC-TV, TV64 e Telemundo Charlotte saranno rilasciati con il programma MLS 2022. Ulteriori informazioni sulla rete di affiliazione televisiva che porterà le partite ai fan della Carolina del Nord e della Carolina del Sud verranno condivise in un secondo momento.

Altrove in MLS, il Minnesota United ha concordato una partnership di trasmissione locale con la rete sportiva regionale di proprietà di Sinclair (RSN) Bally Sports North e la stazione Twin Cities di The CW per la stagione 2021.

Bally Sports North trasmetterà 29 partite del Minnesota United, con le restanti cinque trasmesse a livello nazionale. 19 di queste partite saranno trasmesse su The CW Twin Cities. Le trasmissioni locali verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme Fox Sports Go e Bally Sports (che sarà lanciata a breve). La maggior parte delle partite saranno trasmesse in simulcast anche su Bally Sports Wisconsin.