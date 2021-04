Macron-Fitbook collaborazione pluriennale nel segno della crescita

Macron, leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear e Fitbook, innovativa piattaforma per allenamenti online dedicata ai trainer, hanno firmato una collaborazione per i prossimi tre anni che permetterà di offrire agli operatori del fitness abbigliamento tecnico di elevata qualità e un servizio unico e completo a sostegno della loro attività digitale.

“L’innovazione è una delle chiavi vincenti della nostra attività – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – e abbinare il nostro brand ad una piattaforma innovativa come quella di FITBOOK è stato immediato e naturale. In un momento nel quale, necessariamente, il fitness ha dovuto ‘trasformarsi’ e scegliere anche l’online come spazio vitale, siamo felici di mettere a disposizione degli appassionati e degli operatori del settore la qualità e tecnicità dei nostri capi, sposando un progetto che vede al centro la passione per lo sport abbinata al mondo digitale. Il futuro è in questa direzione”.

Fulvio Favaron, AD e Fondatore di Fitbook:“Siamo orgogliosi di collaborare con una grande realtà, riferimento di spicco nel mondo dello Sport, come Macron perché siamo convinti che darà ai nostri trainer e ai nostri sportivi un importante valore aggiunto. In più l’unione dei marchi Macron e Fitbook ci renderà più forti e credibili nel digitale anche in un’ottica di crescita internazionale”.

La collaborazione che è nata tra le due aziende permetterà a Macron e Fitbook di supportare a 360° gli operatori del fitness che si sono affidati e che si affideranno a questa piattaforma. Infatti, oltre al supporto nella gestione delle lezioni online, riceveranno sconti e promozioni sul materiale sportivo di ultima generazione, che potranno sfruttare sia a livello personale che con la propria clientela.

Entrambe le realtà nascono nel territorio bolognese, ma oltre alla provenienza geografica sono molti i fattori che le accomunano. Le due aziende credono in valori come il duro lavoro, la forza di volontà e la ricerca costante del miglioramento. Fitbook è nata in un momento particolarmente difficoltoso per tutta la categoria dei trainer e istruttori, costretti ad abbandonare le loro abitudini lavorative a causa delle restrizioni che hanno colpito il settore del fitness nel corso del 2020 e 2021. Questo progetto è un chiaro esempio della resilienza di un’intera categoria, dove molti trainer rimasti senza impiego sono riusciti a divenire imprenditori di loro stessi. Macron e Fitbook sanno che lo sport richiede sforzo, sudore e forza di volontà e per questo uniscono le forze per arrivare sempre più lontano.

Macron è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. Opera in quattro principali aree di business: teamwear – abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running); merchandising – official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; running & fitness – abbigliamento tecnico per individual runners e per sedute di training in palestra; athleisure – abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità. È un’azienda che crede fortemente nei valori del duro lavoro e del miglioramento costante.

Fitbook è una piattaforma digitale dedicata alla divulgazione del fitness online. La particolarità del progetto è che permette a trainer di tutte le discipline e da diverse parti del mondo di creare un proprio profilo professionale, caricare i loro allenamenti direttamente sulla piattaforma e venderli agli utenti in modo semplice e intuitivo. Fitbook offre un servizio di personal training agli utenti finali fungendo da vetrina sui trainer attraverso l’innovativa piattaforma interattiva. Un servizio completamente digitale, che promuove il wellness e un’idea di fitness slegato dalla routine e dalle abitudini consuete. I vantaggi sia per i trainer che per gli utenti sono molteplici: in primo luogo la libertà di allenare e allenarsi dove e quando si vuole con la possibilità di mantenere un rapporto diretto tra le persone. Inoltre, l’assenza di spostamenti inutili con i mezzi permette una maggiore ecosostenibilità, gestione intelligente del tempo e sicurezza. Nel breve futuro, Fitbook mira a una crescita internazionale, creando una community globale di trainer per promuovere lo scambio tra culture e discipline sportive