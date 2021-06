IL PUBBLICO DI TWITCH IN ITALIA: LOMBARDIA AL 1° POSTO PER UTILIZZO. GLI UTENTI SONO ATTENTI ALLA SOSTENIBILITA’ E AI DIRITTI CIVILI

La ricerca sviluppata da SOPRISM per l’Osservatorio Italiano Esports ha rivelato i profili psicografici dei consumatori tipici che utilizzano la piattaforma. Milano è la prima città in Italia per traffico.

Gli utenti sono compresi tra i 18 e i 34 anni. Spiccano interessi per la tecnologia, gli animali e un’attenzione particolari ai temi quali sostenibilità ambientale, attenzione ai diritti della comunità LGTB ed uguaglianza.

Milano è la casa di Twitch. Gli utenti italiani sono localizzati principalmente al Nord e hanno una spiccata attenzione verso i diritti civili e i temi sociali. Si tratta di alcuni dei dati scaturiti dalla ricerca sviluppata da SOPRISM per l’Osservatorio Italiano Esports. La società di ricerca specializzata nel Digital Consumer Insights, e monitoring partner dell’OIES, ha analizzato i profili psicografici degli utenti Twitch, attraverso un raffinato incrocio di oltre seimila criteri sociodemografici, comportamentali e psicografici.

La ricerca ha indagato la penetrazione della target audience a livello geografico, rilevando una forte concentrazione nella Lombardia. Tra le principali città in cui è popolare Twitch ci sono Milano, Roma e Napoli.

Per la prima volta è stato studiato l’indicatore di affinità, che suggerisce i gusti e gli interessi dell’audience Twitch, quando questi sono maggiori rispetto alla popolazione generale italiana. Dai dati emerge che gli utenti Twitch sono consumatori amanti dell’adrenalina, hanno un forte orientamento al lavoro e alla gestione della propria ricchezza, così come una notevole passione per lo sport e gli animali.

Ed è proprio grazie alla metrica di affinità che spiccano sette considerevoli tematiche verso cui il target dimostra coinvolgimento. Tra queste gli immancabili Esports, la tecnologia ripartita tra cuffie e speakers e l’interesse verso “Manga” ed eventi sportivi. La ricerca ha inoltre rivelato la tendenza e propensione a valorizzare temi di carattere sociale e collettivo come la sostenibilità ambientale, questioni associate sia alla LGBT Community che alla parità sociale.

Il confronto con le categorie merceologiche e i relativi brand, conferma sia gli interessi che le attitudini del target precedentemente identificati. Infatti, l’amore per l’adrenalina si rispecchia in marchi come Monster Energy e Red Bull, mentre l’attenzione verso la sostenibilità ambientale la si ritrova nella preferenza espressa verso brand come Patagonia.

Esaminando l’ambito gaming, emerge che i videogiochi più popolari tra il pubblico di Twitch sono Call of Duty, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 e GTA V. La ricerca ha poi chiarito le abitudini di consumo mediale: l’87% del target è iscritto a Instagram contro il 38,3% di Facebook. Le piattaforme preferite sono Steam, Deezer e TechCrunch. In relazione poi ai programmi tv si riconferma l’affinità con cartoni animati e disegni: i preferiti sono Fairy Tail, Dragonball Z e the Simpson.

Questi dati sugli utenti di Twitch in Italia, si aggiungono alle ricerche messe a disposizione dal Centro Studi Nazionale Esports dell’OIES, l’unico database in Italia che raccoglie tutti i dati più aggiornati sul mercato esportivo, e che punta a offrire un concreto valore a tutte le imprese che desiderano approcciare questo settore.

“Attraverso questo importantissimo lavoro, l’Osservatorio Italiano Esports aggiunge un altro pezzo alla comprensione delle dinamiche peculiari del mercato Esports – dichiarano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori dell’OIES -. Twitch è una delle chiavi di accesso al target gaming. La sua effettiva portata e l’analisi puntuale del pubblico sono informazioni preziose per i brand che vogliono approcciarsi alle sue potenzialità. L’OIES si conferma principale motore della conoscenza degli Esports per le aziende. Questi dati aggiungeranno valore al database del nostro Centro Studi, che è diventato il principale punto di riferimento sulla conoscenza del settore”.

“L’obiettivo di SOPRISM è quello di democratizzare la comprensione di audience strategiche per i brand sfruttando la ricchezza dei dati comportamentali e di interazione accumulati dalla più grande base di conoscenza dei consumatori al mondo: Facebook, Instagram e altre applicazioni – dichiara Alessandra Bocchicchio, Insight Manager di SOPRISM-. Oggi, più che mai, la conoscenza dettagliata del proprio target è la porta d’accesso a strategie di attivazione e di sponsorizzazione efficaci”.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.