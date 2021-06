PUMA E U.S. SASSUOLO CALCIO PRESENTANO IL NUOVO THIRD KIT 2021/22

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno presentato di recente il nuovo Third Kit per la stagione 21/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili e che ha debuttato, per la prima volta in campo, in occasione dell’ultima sfida di campionato contro la Lazio al Mapei Stadium. Il nuovo kit è un omaggio alla brillante stagione calcistica 20/21 e al progetto Sassuolo in continua crescita.

Il nuovo Third Kit, nella colorazione Electric Blue, è caratterizzato da una moderna grafica jacquard con l’aggiunta di elementi di stile contemporanei come il colletto a girocollo e le maniche raglan in Peacot che presentano un elegante profilo Green Bee che richiama il colore del Club. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella colorway Electric Blue. E’ dotato della tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea, che combinato a un design senza cuciture offre una vestibilità unica per garantire performance ottimali.

La divisa 2021/22 dell’U.S. Sassuolo calcio è disponibile, dallo scorso 24 maggio, online sul sito store.sassuolocalcio.it, nel Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer.