Bande verticali biancorosse per la nuova maglia dello Stoke City FC prodotta da Macron

Lo Stoke City FC, una delle squadre di calcio professionistico più antiche d’Inghilterra che milita attualmente nella Championship inglese, e Macron, leader internazionale nel settore del teamwear e storico sponsor tecnico dei “Potters”, hanno presentato ufficialmente la nuova maglia ‘Home’ che sarà indossata dal club di Stoke-on-Trent nella prossima stagione agonistica.

La nuova maglia ‘Home’ 2021-2022 è a girocollo e si presenta con le classiche bande verticali biancorosse, sia anteriormente che posteriormente e sulle maniche. Le bande rosse hanno una particolare texture a fini righe diagonali in stampa sublimatica. I bordi del colletto e i polsi delle maniche sono in maglieria. Il backneck è personalizzato con i colori e lo stemma dello Stoke City FC. Sul petto, a destra, è ricamato in blu il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo stemma del club inglese.

Sulle spalle, sotto al colletto, è ricamata la scritta STOKE CITY. Il kit casalingo si completa con pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi con ampio bordo superiore rosso e una banda centrale rossa con la scritta STOKE CITY. La maglia ha una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh aumenta la traspirabilità del capo.

Insieme alla nuova maglia ‘Home’ sono state presentate anche le divise dei portieri per i quali sono state scelte delle accese tonalità fluo. Gli estremi difensori del club biancorosso avranno a disposizione un kit gara in ‘dramatic blue’ e uno in verde fluo. Entrambi sono caratterizzati, nella parte anteriore, da una texture in grafica embossata con un particolare disegno geometrico. (fonte: Macron)