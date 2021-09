Il Paris Saint-Germain firma un accordo biennale con la maison Dior (parte 2)

(di Guido Paolo De Felice) – Il Paris Saint-Germain (club di Ligue1 francese) ha ufficializzato un accordo di due anni con la maison d’alta moda Christian Dior, che si occuperà di disegnare l’abbigliamento formale che verrà indossato da Leo Messi e compagni.

È il primo accordo di questo tipo in ambito sportivo per la maison di moda francese oggi controllata e presieduta dall’uomo d’affari francese Bernard Arnault.

La firma con la prestigiosa etichetta di moda francese segue il recente arrivo dell’attaccante argentino Lionel Messi al PSG, una mossa che ha suscitato scalpore in tutta Eruopa durante l’estate.

Secondo quanto annunciato dal Club del presidente Al-Khelaifi, Dior disegnerà il guardaroba ufficiale del club, andando a spaziare dai look più eleganti fino agli articoli casual, come ad esempio le polo impreziosite da toppe con logo che evocano la squadra sportiva e il brand di alta moda.

“L’intramontabile abbigliamento formale includerà un cappotto di cashmere, una giacca, una camicia, pantaloni e scarpe derby nere“, ha riferito il PSG, aggiungendo che sulla suola interna delle scarpe verrà impresso il numero di maglia dei giocatori.

Questa sinergia si proietta nell’ottica di un cambiamento da parte del gruppo di moda di lusso LVMH, proprietario di Dior, per andare ad abbracciare lo streetwear, collegandolo all’alta moda con un occhio rivolto ai consumatori più giovani.

“La decisione di collaborare con il PSG per il guardaroba ufficiale della squadra è stata del tutto naturale, poiché condividiamo valori che consideriamo essenziali, come la ricerca dell’eccellenza, il superamento di sé stessi, la performance collettiva e il potere di reinventarsi perennemente”, ha affermato Pietro Beccari, presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture.

“Questa alleanza simbolica segna un capitolo nuovo e del tutto inedito nella storia di Dior, che per la prima volta ha siglato una partnership nel mondo dello sport con un club la cui fama internazionale e uno stile di leadership unico fanno risplendere queste passioni in tutto il mondo”, ha detto.

Ha aggiunto, inoltre, che il calcio “infonde un senso di spirito di squadra, perseveranza e la volontà di non arrendersi mai, tutti valori fondamentali per me e i miei team di collaboratori in Dior“.

Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo Dior, ha svolto un ruolo chiave in questo nuovo slancio da parte del colosso del lusso.

Jones, noto per aver lavorato con artisti e altre etichette al di fuori del regno del lusso, inclusa Nike, ha chiamato il rapper Travis Scott per co-progettare la collezione primaverile della collezione per gli uomini.

La coppia ha mostrato abiti colorati e maglieria con logo già durante il mese di giugno, facendo sfilare i look lungo una passerella decorata con un tema psichedelico del deserto, fiancheggiata da imponenti statue di piante di cactus e funghi.

Scott è anche apparso in campagne pubblicitarie modellando le famose sneakers Air Jordan 1 di Dior, impreziosite da uno swoosh Nike grigio riempito con il logo del brand di moda francese.

Prima di ufficializzare l’accordo con Dior, il PSG aveva in precedenza una partnership nell’abbigliamento con la casa tedesca Hugo Boss.