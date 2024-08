Il marchio Amazing Thailand nuovo back sponsor del Latina Calcio (Lega Pro)

Latina Calcio 1932 (club di Lega Pro) ha annunciato la nuova partnership con Amazing Thailand come back sponsor sulla maglia Home del club per la prossima stagione sportiva 2024/2025. Amazing Thailand è un’iniziativa dell’Autorità del Turismo della Thailandia (TAT), ente governativo dedicato alla promozione del turismo in Thailandia. La “TAT” è conosciuta a livello globale per le sue campagne innovative che mostrano le meraviglie culturali, naturali e gastronomiche della Thailandia, attraendo milioni di visitatori ogni anno.

Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese in Italia, ha dichiarato: “Il calcio è uno sport che trascende le barriere culturali e unisce le persone. Vogliamo sfruttare il potere dello sport per creare connessioni emotive. La Thailandia può creare un legame emotivo positivo con i fan italiani del Latina Calcio, con la possibilità di aprire le porte a partnership commerciali e investimenti tra aziende thailandesi e italiane. Questa collaborazione può promuovere il turismo dall’Italia alla Thailandia e viceversa, oltre a generare visibilità mediatica attraverso eventi come partite amichevoli e Academy di allenamento che saranno illustrate nella conferenza stampa del 10 Agosto presso la sala stampa del Francioni.”

Biagio Corrente, direttore generale del Latina Calcio, ha aggiunto: “Abbiamo accolto con grande soddisfazione la proposta di Botticelli di una partnership con l’ente del Turismo Thailandese e siamo fieri e onorati come Latina Calcio di questa partnership.”