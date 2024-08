Euro Pool nuovo sleeve sponsor della maglia pre-match del Parma Calcio (Serie A)

Parma Calcio (promosso quest’anno in Serie A) ha annunciato che Euro Pool,* partner del club già da diversi anni, sarà Sleeve Sponsor della maglia prematch della Prima Squadra Maschile, che i gialloblu indosseranno prima di ogni partita, sia in casa che in trasferta, della stagione sportiva 2024/25.

La partnership con Euro Pool, già short sponsor nella passata stagione (nell campionato di B), si rinnova nel segno della continuità e del consolidamento di una collaborazione proficua e duratura.

“Ringraziamo il Parma Calcio per l’opportunità e per le emozioni che ci ha regalato in questi anni, in particolare l’agognata promozione nella massima serie. Il Parma Calcio è una realtà che, per certi versi, rimanda alla nostra; è radicata nel tessuto sociale, risulta ben organizzata e possiede valori sportivi che possiamo accostare al nostro operato quotidiano. Anche per questi motivi abbiamo deciso di consolidare il rapporto di collaborazione che portiamo avanti ormai da diversi anni. L’accostamento dei due marchi ha avuto nel tempo un impatto molto positivo in termini di visibilità, che siamo convinti possa avere un ulteriore slancio visto il prestigioso palcoscenico della Serie A” ha dichiarato Stefano Lusardi, Presidente di Euro Pool.