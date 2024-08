Logisteel si conferma top sponsor dello Spezia Calcio (Serie B)

Lo Spezia Calcio (Serie B) rinnova (per il quarto anno consecutivo) la partnership con Logisteel, che, per la stagione 2024/2025, sarà top sponsor del club di via Melara. Azienda del territorio spezzino, fondata nel 2003 da Vittorio Benevelli e Daniele Faggioni, Logisteel è attiva nelle spedizioni internazionali, specializzata nel settore siderurgico, con una spiccata sensibilità nel saper offrire soluzioni logistiche, garantendo al cliente competitività e affidabilità.