 Il magnate dell’immobiliare Stuart Gibson pronto a rilevare i Rangers Glasgow

(di Sejon Veshaj) – Secondo il Daily Record l’investitore scozzese Stuart Gibson (molto attivo nel real estate) è pronto ad entrare nel consiglio di amministrazione dei Rangers Glasgow con un’iniezione di 20 milioni di sterline, che andranno a rinsaldare le casse del club per i prossimi mesi. Voci sempre più insistenti parlano di un accordo imminente tra l’uomo d’affari nato a Paisley e l’attuale Presidente dei “The Gers”, Dave King, per un avvicendamento alla guida dello storico club di Glasgow.

Gibson ha segretamente assistito a diverse partite dei Rangers nell’ultimo anno, tra cui la semifinale della Coppa di Lega contro gli Hearts giocatasi nel novembre scorso e vinta dai “Light Blues” per 3-0 e la dolorosa sconfitta contro i rivali del Celtic nella finale di dicembre. Gibson era atteso all’Ibrox Park per l’Old Firm, lo storico derby contro il Celtic, in programma domenica 15 marzo e valido per la Premiership scozzese, prima che lo stesso fosse rinviato a causa della pandemia di coronavirus.

Il magnate dell’immobiliare ha fatto fortuna in Estremo Oriente da quando si è trasferito lì nel 1999, dando vita alla ESR, una società di sviluppo immobiliare con sede a Hong Kong, con un patrimonio gestito di oltre 1,5 miliardi di sterline. Gibson da sempre grande appassionato di football e sostenitore dei Rangers sin dall’infanzia, è stato attratto dall’idea di investire nel club su consiglio di George Taylor, Head of Investment della sede di Hong Kong della Morgan Stanley, banca d’affari americana attiva nei settori dell’investment management, nonché azionista dei Rangers Glasgow con il possesso del 9,24% delle quote della società.

Nell’ultimo mese Gibson ha lanciato un piano da 200 milioni di sterline per costruire il più grande centro di distribuzione di merci a Nagoya, la quarta città più grande del Giappone. Nel marzo dello scorso anno, ESR ha acquisito un appezzamento di terreno nella baia di Tokyo per lo sviluppo di un magazzino da oltre 1 miliardo di sterline.

Prospettive rosee quindi per la squadra allenata dalla leggenda del Liverpool Steven Gerrard, risorta dalle ceneri del fallimento nel 2012 e ora di nuovo ai vertici del calcio scozzese e agli ottavi di Europa League.