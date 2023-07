Il gruppo Infront presenta il primo bilancio di sostenibilità

Il Gruppo Infront ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità in un’ottica di maggiore trasparenza e sviluppo sostenibile. Il documento ha l’obiettivo di fornire agli stakeholder una fonte centralizzata di informazioni sulla performance ESG del Gruppo e a dimostrare il suo impegno verso pratiche commerciali responsabili.

La pubblicazione delinea un impegno radicato nel tempo da parte di Infront per la promozione della sostenibilità attraverso varie iniziative nell’ecosistema sportivo. Alcuni dei punti salienti includono:

Gli sforzi dell’azienda nel guidare lo sviluppo degli sport per spettatori e di partecipazione, a beneficio diretto e indiretto dell’ecosistema sportivo globale

L’ottenimento della certificazione ISO per la gestione della compliance del Gruppo

La promozione della salute pubblica e di uno stile di vita attivo attraverso la partecipazione a eventi sportivi

La messa in campo di pratiche ambientali volontarie in occasione di eventi di sua proprietà

La creazione di una piattaforma per i brand per comunicare con consapevolezza i valori legati al clima

Il rapporto delinea 5 aree di interesse strategico per lo sviluppo futuro della società sulla base dei precedenti impegni di Infront: plasmare l’ecosistema sportivo, mostrare integrità, promuovere la salute pubblica, consentire una crescita inclusiva e combattere il cambiamento climatico. L’azienda mira a razionalizzare le proprie attività e rafforzare i propri sforzi in queste aree per ottenere un maggiore impatto e adattarsi alle esigenze del mercato.

Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, ha commentato: “La nostra responsabilità, attenzione e impegno nei confronti delle pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG) sono radicati da tempo all’interno della nostra organizzazione. Con l’introduzione del Bilancio di Sostenibilità puntiamo a un approccio più organizzato e strategico e a rendere le nostre azioni più tangibili e trasparenti. Insieme ai nostri partner e ai vari stakeholder desideriamo promuovere un ecosistema sostenibile nel mondo dello sport, rimanendo aperti al dialogo e a nuove interazioni.

Consolidando ulteriormente l’impegno verso le migliori pratiche e l’eccellenza, Infront Italy ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per la progettazione, l’erogazione e la gestione di soluzioni strategiche, operative e digitali sia a livello nazionale che internazionale. La certificazione comprende la distribuzione dei diritti audiovisivi, la vendita, l’attivazione di sponsorizzazioni e la produzione e post-produzione di contenuti audiovisivi.