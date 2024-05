Boxe: Usyk vince su Fury e riunifica dopo 25 anni tutte le cinture dei pesi massimi

(di Valerio Vulpis) – Un match di boxe spettacolare e avvincente, soprattutto nella categoria dei pesi massimi, come non si vedeva da molto tempo (nel panorama della “noble art”). E’ quanto avvenuto ieri notte a Riad, in Arabia Saudita, dove il campione ucraino Oleksandr Usyk ha vinto, per split decision, su Tyson Fury, popolare pugile inglese, dopo che, quest’ultimo, era andato alle corde (e successivamente aver subito il conteggio da parte dell’arbitro) nel corso del 9° round. Dopo questo nuovo successo il boxeur ucraino (nativo della Crimea, salita, da alcuni anni, alla ribalta della cronaca per essere tra i teatri di guerra del conflitto russo-ucraino) è ancora imbattuto: ha ottenuto infatti 22 successi (incluso quello conquistato ieri in terra saudita) di cui 12 per KO. Già da dilettante il 37enne di Simferopol aveva raggiunto un record difficilmente superabile: 335 vittorie e appena 15 sconfitte. Nel 2012 alle Olimpiadi di Londra ha sconfitto in finale il pugile casertano Clemente Russo.

L’incontro con Tyson Fury inizialmente era previsto per il 23 dicembre 2023, ma ha subito due rinvii: uno a seguito del match tra l’inglese e l’ex campione di MMA (UFC) Ngannou, l’altro per infortunio all’occhio. Da fine 2023 si è dunque passati al 17 febbraio e, infine, al 18 maggio. Usyk è riuscito a riunificare tutte le cinture dei massimi detenendo già la WBA (Super), l’IBF, la WBO, e l’IBO dei pesi massimi, oltre al “The Ring” sempre nella stessa categoria di peso. Il contratto tra i due campioni prevedeva la clausola di rematch da parte di T.Fury che attraverso il suo manager (il popolare promoter Frank Warren) ha già dichiarato ai media (su TNT Sports) di voler esercitare. Anche sotto il profilo marketing/commerciale a sorpresa l’ideale sfida viene vinta da Usyk, che ha preferito presentarsi a Riad (dove i principali enti promo-turistici erano tra i partner dell’evento mondiale) con un numero limitato di partner rispetto al rivale britannico. Il nuovo campione dei pesi massimi si è legato, in termini di immagine, ad una nuova web3 app (dedicata al pianeta boxe), RTFight.com, da lui stessa ideata (il dispositivo vede anche il supporto del popolare boxeur americano Mike Tyson, atteso a breve dalla sfida lanciata al pugile-youtuber Jake Paul) e al gruppo finanziario ucraino BVG (fondato da uno dei primi 100 businessman ucraini) dimostrando di essere non solo integro sul ring sotto il profilo fisico, ma di aver delle innate doti da uomo d’affari, soprattutto guardando al futuro quando deciderà di abbandonare l’attività agonistica.