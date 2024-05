David Beckham è il nuovo global ambassador della casa statunitense SharkNinja

SharkNinja, Inc., multinazionale di design e tecnologia del prodotto (quotata al NYSE), ha annunciato, di recente, che David Beckham si è unito al brand “Ninja” in qualità di global ambassador. L’ex campione di calcio del Manchester United e della nazionale britannica, con una forte passione da sempre per il food e la cucina, lavorerà a stretto contatto con il team di Ninja per creare maggiore consapevolezza tra i consumatori riguardo gli elettrodomestici della casa americana (con sede a Newton nello stato del Massachusetts). La partnership pluriennale si concentrerà su una serie di prodotti Ninja e il nuovo testimionial internazionale contribuirà nella comunicazione dell’approccio del brand fino al design di nuovi prodotti.

“Siamo orgogliosi di collaborare con David Beckham mentre continuiamo a espandere il marchio Ninja dentro e fuori casa, e a raggiungere i consumatori di tutto il mondo”, dichiara Mark Barrocas, CEO di SharkNinja. “David condivide il nostro impegno per le prestazioni e la qualità, si pone gli stessi standard altissimi che abbiamo noi ed è profondamente appassionato di cucina…”.