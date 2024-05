Il marchio Snaipay match sponsor dell’ultima gara interna dell’Inter campione d’Italia

Snaipay, brand di Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento a valore aggiunto, sarà Match Sponsor dell’ultima partita casalinga del campionato di Serie A Inter-Lazio, in programma domenica 19 maggio 2024 alle ore 18 presso lo stadio San Siro di Milano.

Per l’occasione Snaipay omaggerà i campioni d’Italia con dei led a bordocampo dedicati alla vittoria dello scudetto, oltre ad un video spot celebrativo che sarà trasmesso sui maxi schermi del Meazza; inoltre, durante l’intervallo, saranno posizionati a bordo campo, in direzione degli spalti, dei cannoni spara magliette celebrative.

Le emozioni di questa giornata saranno vissute in prima persona anche da alcuni dipendenti Snaitech, grazie all’iniziativa “Non è un sogno, è il sogno”. Questo progetto ha permesso di coinvolgere numerosi colleghi e colleghe in esperienze uniche legate alle più grandi realtà sportive di Milano: nel corso dell’anno hanno potuto assistere a partite di Serie A da postazioni VIP, esplorare in esclusiva le sedi dei club e assistere a un allenamento a porte chiuse della loro squadra del cuore.