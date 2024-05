SuperFighter per la prima volta a RiminiWellness 2024

Quest’anno RW24 ospiterà, per la prima volta, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947, brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento.

Ben 24 atleti professionisti suddivisi in 3 categorie di peso (–60 kg, -65 kg e –70kg) si sfideranno sul ring della Leone 1947 Arena (hall pad. A5/C5) dando vita a match super avvincenti ad eliminazione diretta ripresi in diretta streaming.

I due finalisti per categoria avranno accesso ad “Oktagon Tsunami”, l’evento più importante di fighting (ideato dal promoter milanese Carlo Di Blasi), che si terrà a Roma sabato 29 giugno, dove combatteranno per la vincita della rispettiva cintura (il match più importante è la difesa volontaria del titolo da parte del fighter romano, campione iridato ISKA, Mattia Faraoni). Al vincitore, oltre alla borsa, sarà riconosciuta una sponsorizzazione di un anno da parte di Leone 1947 e l’inserimento come testimonial nella comunicazione del brand.

Com’è nata l’idea di Superfighter?: “Come azienda commerciale e come famiglia sentivamo la necessità di avventurarci in nuove sfide con l’obiettivo di dare un ulteriore contributo al movimento degli sport da combattimento. Superfighter nasce dalla volontà di voler scoprire nuovi combattenti emergenti in grado con il loro talento di diventare i campioni di domani e perché no, anche testimonial del nostro brand. Per fare ciò abbiamo optato per la formula insindacabile del torneo ad eliminazione diretta scegliendo partner importanti come Fight1 ed il promoter lombardo Carlo di Blasi. Rispetto ad altri eventi di kickboxing il nostro torneo ha la peculiarità di terminare con un solo vincitore! E’ questo che lo rende unico nel suo genere ed ultra spettacolare” ha dichiarato Daniele Leone.

Perché Superfighter a RW24?: “Leone1947 e gli sport da combattimento sono oramai presenze costanti all’interno della fiera del fitness e per festeggiare i 30 anni di partecipazione alla kermesse abbiamo pensato di offrire a tutti gli sportivi uno show completamente gratuito che rispecchia in toto lo stile ed i valori della nostra azienda. C’era poi l’esigenza di dare agli appassionati un ulteriore segnale di ripresa dopo i durissimi anni in cui la pandemia ha messo a dura prova il mondo dello sport e degli eventi ma soprattutto le discipline da contatto come le nostre. Sarà un’occasione per tutti, adulti e bambini, sportivi e non, di assistere ad un spettacolo entusiasmante in cui fighter che hanno scelto di trasformare la loro passione in una professione si sfideranno senza risparmiarsi in diretta streaming” ha spiegato Cristina Leone.

Programma del torneo:

Giovedì 30 maggio dalle ore 16.00: Cerimonia di apertura, operazioni di peso e presentazione match e atleti.

Venerdì 31 maggio dalle ore 14.00: 12 match dei quarti di finale.

Sabato 1 giugno dalle ore 16.00: 6 match delle semifinali.