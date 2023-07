Il Club Brugge presenta la nuova maglia Away

A distanza di meno di un mese dalla presentazione della nuova maglia ‘Away’, il Club Brugge, top club del massimo campionato belga, ha svelato la nuova ‘Home’ per la stagione 2023-2024. Il tradizionale design della prima maglia dei “Blauw en Zwart” si arricchisce di un tocco grafico innovativo. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana in maglieria e si presenta con i tradizionali colori nero e azzurro sviluppati in bande verticali in stampa sublimatica che assumono un effetto sfumato, dal chiaro allo scuro, dal basso verso l’alto, fino al ‘total black’ sulle spalle e sulle maniche. Il backneck è personalizzato con i tradizionali colori del club, lo stemma del club Brugge e il logo Macron. Nel retrocollo esterno è ricamato, tono su tono, il motto del club: “NO SWEAT, NO GLORY”. Un altro dettaglio importante è il tape interno personalizzato nel fondo maglia con la scritta, ripetuta, WE ARE BRUGES – SUPER BRUGES – WE ARE WONDERFUL. Il kit ‘Home’ è completato da pantaloncini neri con coulisse bianche e calzettoni neri con banda superiore blu con in bianco il Macron Hero all’altezza della caviglia e sul polpaccio la scritta 1891, anno di fondazione del club. La vestibilità del capo è Slim Fit, il tessuto principale è Eco Softlock e la presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano leggerezza e massima traspirabilità.