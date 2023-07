Rugby: la Nazionale della Welsh Rugby Union (WRU) alla World Cup 2023

L’orgoglio di essere gallesi, le parole dell’inno nazionale, i simboli delle proprie bandiere: questi gli elementi che caratterizzano le nuove maglie Home e Away con le quali la Nazionale maschile della Welsh Rugby Union scenderà in campo nella Rugby World Cup 2023, in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre.

Sarà quella l’occasione per indossare le nuove divise realizzate da Macron, partner tecnico della Welsh rugby Union dal 2021, e che, oltre al grande senso di appartenenza alla storia e ai simboli della tradizione gallese, contengono un preciso messaggio di sostenibilità.

La nuova Home della Welsh Rugby Union per la Rugby World Cup 2023 è prevalentemente nella tradizionale tonalità di rosso che caratterizza le nazionali gallesi. Il collo a polo è bianco, così come la riga sui bordi manica in rosso scuro, tonalità ripresa anche sui fianchi della maglia. Il backneck, su fondo rosso, è personalizzato con il logo della Welsh Rugby Union, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nella sede Macron. Sul petto, da destra, ricamati in bianco il logo della Rugby World Cup France 2023, il Macron Hero e lo stemma della WRU. Il dettaglio grafico che caratterizza la prima maglia del Galles è presente sia sotto al colletto che nella parte bassa laterale e posteriore della maglia. Si tratta della stampa in grafica embossata delle parole in gallese dell’inno “Hen Wlad Fy Nhadau”, una vera e propria dichiarazione d’amore per la propria terra che viene cantata dagli spalti del Principality Stadium dai sostenitori dei Red Dragons, tra le quali è evidenziata la frase PLEIDIOL WYF I’M GWLAD (Sono fedele al mio Paese).

Il nero e il giallo sono invece i colori che contraddistinguono la maglia Away RWC23. Prevalentemente nera, la maglia ha il collo a polo con bordi in giallo, stesso colore presente sui bordi manica e che è utilizzato sul petto per il ricamo del logo della Rugby World Cup France 2023, del Macron Hero e dello stemma della Welsh Rugby Union. Un abbinamento di colori che richiama gli stessi utilizzati nella bandiera di Saint David, patrono del Galles, e che si completa nella grafica embossata nel corpo anteriore della maglia, che rappresenta la croce presente nella bandiera stessa, leggermente sfumata ai vertici.

Insieme alle maglie delle Nazionali Macron, la passione per il rugby e per la Rugby World Cup 2023 può essere vissuta intensamente grazie ai capi della linea di merchandising ufficiale, disponibili presso lo store online ufficiale di RWC 2023, nonché sul sito Macron, in tutti i Macron Sport Hub e i rivenditori Macron autorizzati. La collezione sarà inoltre disponibile in tutti gli stadi e negli store delle fanzone durante tutta la durata del torneo.