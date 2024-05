Sponsorizzazioni sportive: in Germania no ad un Decreto Dignità all’italiana

Respinto in Germania il divieto di sponsorizzazione sportiva per le società di gioco e scommesse. Come riporta IGB, gli esperti, in una riunione pubblica della commissione sportiva del Bundestag (il Parlamento federale tedesco), hanno indicato l’importanza delle sponsorizzazioni per lo sport e la conseguente perdita di fondi che un simile divieto causerebbe.

“La sponsorizzazione sportiva deve restare possibile, indipendentemente da dove, quando e come lo sport si svolge e viene trasmesso” ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Associazione dei fornitori di sponsorizzazioni sportive, Inka Muller-Schmah.

Inoltre, un eventuale divieto di sponsorizzazione , si aggiungerebbe alle altre restrizioni imposte al mercato regolamentato, che hanno spinto i giocatori tedeschi verso gli operatori illegali. Uno studio del 2023 dell’Università di Lipsia, infatti, ha rilevato che il tasso di canalizzazione verso gli operatori online legali era solo del 50,7%. (fonte: Agipronews)