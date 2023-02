Il Gremio pronto a legarsi ad un nuovo partner di scommesse sportive

Secondo quanto riportato dai quotidiani sportivi brasiliani, il Gremio società calcistica con sede a Porto Alegre (nella foto il logo del team), nel Rio Grande do Sul (milita nella Serie A brasiliana e nel campionato Gaúcho, la divisione statale del Rio Grande do Sul), sarebbe pronta a legarsi, con un accordo di 3 anni, ad un nuovo partner del betting (in sostituzione di “MrJack.Bet“, presente come co-sponsor sulla divisa di gara di quest’anno).

L’importo, su base stagionale, sarebbe superiore ai 3,65 milioni di euro (per un totale di più di 10 milioni). Sempre il Gremio presenta sulla maglia come main sponsor Banrisul (finanza/previdenza) affiancato dal partner tecnico Umbro (veste in Brasile anche Fluminense, Santos e Chapecoense), oltre che da Unimed, Vero e Brahma. Il contratto in vigore prevede, però, che MrJack.Bet possa restare sulla maglia in caso di pareggio dell’offerta economica del concorrente.