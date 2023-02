Ciclismo: assegnati i titoli iridati del format eSports UCI

Si sono svolte lo scorso 18 febbraio le prove valide per i Mondiali Esports 2023, la rassegna di ciclismo virtuale organizzata dall’UCI sulle strade di una Glasgow creata per l’occasione dalla piattaforma Zwift. La 3a edizione della prova iridata ha visto al femminile la conferma del titolo per l’olandese Loes Adegeest, al tragardo di fronte alla britannica Zoe Langham e alla statunitense Jacquie Godbe. La campionessa del mondo si è comportata bene ancora una volta, con una prestazione che riflette il suo ottimo inizio di stagione su strada (è sotto contratto con la FDJ-Suez e nel 2023 si è imposta portando a casa la Cadel Evans Great Ocean). In campo maschile, invece, il titolo iridato dei Mondiali Esports 2023 è andato al danese Bjørn Andreassen, che succede così nell’Albo d’oro a Jay Vine. Il nordico ha preceduto due specialisti tedeschi, Jason Osborne (già sotto contratto con la Alpecin-Deceuninck) e Marc Mäding.

Una gara in linea con le aspettative per gli azzurri. Il migliore è stato Riccardo Panizza, ex guida del tandem per la Nazionale paralimpica, e sabato 55esimo al traguardo. (fonte: Federciclismo)