Il Friburgo firma un accordo di sponsorizzazione con Cazoo a partire dalla stagione 2022/23

(di Emanuele de Laugier) – L’SC Freiburg, team di calcio della Bundesliga, ha annunciato un accordo pluriennale con Cazoo, che diventerà il nuovo main sponsor della maglia della squadra maschile a partire dalla stagione 2022/23. Questa è la prima partnership dell’azienda britannica con un club tedesco.

Secondo il contratto, il rivenditore di auto online sarà anche lo “sleeve sponsor” della squadra femminile e delle squadre dell’under 23. Inoltre, il logo di Cazoo sarà presente in tutto l’Europa Park Stadium di Friburgo, sul sito web del club e su tutti gli sfondi presenti per la copertura televisiva e mediatica. In aggiunta, l’azienda britannica prevede di sfruttare i canali digitali e social del team tedesco per aumentare la consapevolezza del proprio brand.

Il Friburgo e Cazoo collaboreranno anche su campagne legate alla sostenibilità, con un focus particolare sulle auto elettriche ed ibride.

Come già fatto in Gran Bretagna, Francia e Spagna, il rivenditore di auto online vede la sponsorizzazione sportiva come un modo efficace per aiutare a stabilire l’azienda in un nuovo mercato (Cazoo è entrato nel mercato tedesco nel dicembre 2021).

Il Friburgo si va ad aggiungere al portfolio di sponsorizzazioni calcistiche di Cazoo che comprendono l’Everton e l’Aston Villa in Premier League, l’Olympique Marsiglia ed il Lille OSC in Francia, la Real Sociedad ed il Valencia in Spagna.

Con l’annuncio dello sbarco in Bundesliga, a Cazoo adesso manca solo una squadra della Serie A per essere presente in tutti i 5 più importanti campionati di calcio europei.

L’azienda britannica non è ancora sbarcata in Italia, ma, lo scorso gennaio, ha acquistato per 80 milioni di euro BrumBrum, nota piattaforma che lavora nel settore della vendita e del noleggio a lungo termine di auto online, per velocizzare il suo ingresso nel mercato italiano. Quindi, stando alla sua pianificazione aziendale, è probabile che Cazoo sponsorizzerà un club della Serie A quando il suo servizio verrà lanciato in Italia.