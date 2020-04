Bundesliga: il Covid-19 affonda lo Schalke 04. Il club tedesco rischia il fallimento.

(di Andrea Peddis) – Lo Schalke 04, storico club della Bundesliga tedesca, è l’ultima squadra ad aggiungersi alla lista dei club in crisi. Il Coronavirus scoppiato in questi primi mesi del 2020 ha messo in ginocchio il popolare club di Gelsenkirchen. Alla mancanza di introiti derivanti dal ticketing, si aggiungono i mancati guadagni dai diritti tv. Sky, Dazn e ARD avrebbero dovuto versare la loro quota il 10 aprile scorso. Questo, per via del Coronavirus e del fermo imposto alle attività sportive, non è accaduto. Il saldo di 15,8 milioni di euro però dovrebbe essere saldato il prossimo 2 maggio.

“La situazione del club è ormai critica” ha spiegato Peter Peters, amministratore delegato del club – “abbiamo già tagliato le spese riguardanti gli stipendi dei calciatori e dello staff, ma se non si riprenderà a giocare la situazione potrebbe essere compromessa”. Non potendo contare sui soldi collegati al calciomercato estivo (ancora incerto e soprattutto con forti cambiamenti a livello di prezzi), l’idea che risuona nell’ambiente è quella di una scelta storica: aprire per la prima volta la società a investitori esterni. Di fatto è tradizione in Germania, e a Gelsenkirchen soprattutto, che la squadra sia governata da un consiglio in rappresentanza della comunità, formato quindi da piccoli e medi investitori con radici nel territorio. Sarebbe dunque una svolta importante, con un fine ben preciso. Di certo non manca il supporto dei tifosi, esortati dal club a non richiedere il rimborso dell’abbonamento, in quanto “ogni rinuncia è un enorme contributo per le casse del club”. Una cosa è certa: più il tempo passa, più la situazione diventa pericolosa per le finanze dei club. Lo Schalke 04 è solo uno dei primi a subire le conseguenze della pandemia da Covid-19.