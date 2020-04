L’UEFA E L’IPOTESI DI SVOLGERE LA FINALE DI CHAMPIONS IL PROSSIMO 29 AGOSTO

(di Linda Zanoni) – In attesa della riunione prevista per la prossima settimana, l’Uefa ha messo dei paletti per quanto riguarda le finali di Champions e di Europa League: dovranno essere disputate non oltre il 29 agosto.

La finale di Champions League, che si sarebbe dovuta disputare il 30 maggio, potrebbe slittare di tre mesi causa Covid-19. A riportare le possibili date “definitive” è il quotidiano inglese The Telegraph, presentando l’intero scenario. I quarti di finale si giocherebbero il 28 e 29 luglio prossimi. Tuttavia, prima di queste date, dovrebbero svolgersi le partite di ritorno degli ottavi di finale rinviate agli inizi della pandemia (nello specifico Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli).

Per quanto riguarda la Champions, l’Uefa dovrà discutere su due eventuali scenari: disputare, come di consueto, i quarti e le semifinali in due gare (andata e ritorno) oppure, per velocizzare i tempi, in una gara secca.

Nelle notizie riportate dalla rete BBC, la finale di Europa League, invece, potrebbe essere giocata qualche giorno prima di quella di Champions, ovvero il 26 agosto.

La situazione per quanto riguarda l’Europa League appare ancora più complessa, essendo state rinviate due partite dell’andata degli ottavi (Inter-Getafe e Siviglia-Roma). Le due squadre italiane, quindi, dovrebbero recuperare sia la gara di andata che quella di ritorno. L’Uefa ha messo un limite entro cui svolgere le ambite finali di Europa e Champions League. Il prossimo 23 aprile si riunirà il Comitato esecutivo dell’Uefa per parlare dei danni provocati dal coronavirus e discutere sulle modalità di conclusione della competizione.