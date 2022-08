Il Como 1907 (Serie B) presenta la nuova maglia da trasferta

Il Como 1907 ha svelato il suo nuovo kit da trasferta (nella foto in primo piano). Dopo l’annuncio della maglia Home a inizio agosto, il club lariano ha rivelato le immagini della maglia away, disegnata dallo stilista di moda Didit Hediprasetyo e prodotta dall’azienda italiana di abbigliamento sportivo Erreà Sport.

Come la versione casalinga, è stata progettata per avere impatto dentro e fuori dal campo. I profitti della vendita delle maglie saranno devoluti a progetti a sostegno della città di Como, per contribuire nell’aiutare ad affrontare problemi come la disoccupazione e per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, con il ripristino di servizi alla cittadinanza, fino alle sfide ambientali ed economiche locali.

La maglia presenta un pattern delicato, con lo stemma e lo sponsor di colore blu, con una marcata rifinitura bianca sulle maniche e sul colletto; mentre i pantaloncini e i calzettoni sono bianchi con note di blu.

Didit Hediprasetyo, il designer dei kit del Como 1907, ha dichiarato: “Volevo un design che prendesse ispirazione dalla tranquillità e serenità del lago, quindi ho chiesto all’artista Golnaz Jabelli di dipingere la varietà della texture dell’acqua e della forza e compattezza strutturale del marmo così da trasmettere un senso di intensa energia”.

“Amo lavorare con le texture e esprimere un sentimento di energia e movimento attraverso i colori e le pennellate. Questa collaborazione è stata particolarmente gratificante per il modo in cui ha fatto coesistere arte, design e sportswear” continua Golnaz Jebelli.

I tifosi possono preordinare il kit Como 1907 acquistando una stampa digitale del dipinto a olio originale di Golnaz Jebelli del Lago di Como. Questo acquisto contribuirà al pagamento del kit finale (25 euro di stampa digitale + 30 euro di pagamento della maglietta quando la maglietta sarà pronta). La maglietta sarà in vendita da ottobre al prezzo di 65 euro.

E per dare un ulteriore supporto ai tifosi del Como, il club ha promesso di mantenere lo stesso kit per almeno due stagioni sportive.

“I kit da calcio e il merchandising sono diventati una fonte di guadagno considerevole per le squadre di tutto il mondo, ma allo stesso tempo possono essere un peso per i genitori i cui figli si aspettano di indossare l’ultimo modello ogni anno. Vogliamo assicurarci che questo non accada con i nostri tifosi. Crediamo fermamente che la ricostruzione del club debba aiutare la comunità locale a prosperare. Questa iniziativa è un piccolo passo verso la costruzione di un rapporto duraturo e, speriamo, fruttuoso tra noi e gli abitanti di Como”, ha dichiarato Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario.