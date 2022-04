Il Circolo del Golf di Roma Acquasanta si lega a IBL Banca per la 67ima edizione della Coppa d’Oro Città di Roma – Trofeo IBL Banca

Circolo del Golf di Roma Acquasanta e IBL Banca, rinnovano l’appuntamento con la 67° edizione della Coppa d’Oro Città di Roma – Trofeo IBL Banca, in programma tra il 16 e il 18 aprile 2022.

Sede della gara, il Circolo del Golf di Roma Acquasanta, il più antico circolo di golf italiano con i suoi quasi 120 anni di storia, che vanta un percorso di altissimo livello, oltre che di particolare valore storico, caratterizzato da fairway e green molto veloci, circondati da un paesaggio di maestosi pini mediterranei.

La gara che si disputa su 72 buche per la categoria maschile e 54 buche per quella femminile vede oltre 230 giocatori iscritti. Di questi, come da regolamento della FIG, saranno ammessi i primi dell’ordine di merito, per un numero massimo di 102 uomini e 42 donne.

Tra i partecipanti provenienti da tutta Italia giocatori di altissimo livello tra i quali si segnala Filippo Bagnoli, Gianmarco Federici e Alessio Scaramastra. Tra le Giocatrici, la vincitrice dell’edizione 2021 Elena Colombo.

Dopo le prime 36 buche che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 aprile, i primi 40 uomini saranno ammessi a giocare gli ultimi 2 giri (36 buche) che si svolgeranno nella giornata di lunedì 18 aprile. Nel caso di parità per il primo verrà disputato uno spareggio buca per buca. Per la categoria femminile il taglio dopo 36 buche avverrà per le prime 24 posizioni che dovranno giocare l’ultimo giro sempre nella giornata di lunedì. Al termine della gara si svolgerà la premiazione con l’assegnazione ai vincitori degli ambitissimi trofei.

Per il terzo anno IBL Banca è al fianco della Coppa d’Oro Città di Roma, in virtù della condivisione dei valori che caratterizzano il Golf, quali fair play, rispetto e determinazione, coniugati nel caso della Coppa d’Oro con lo storico legame con la città di Roma, sede della direzione generale di IBL Banca, gruppo bancario oggi presente su tutto il territorio nazionale.