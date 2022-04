Formula Uno: firmato un contratto da 30 mln di dollari a stagione con Salesforce

(di Emanuele de Laugier) – La Formula 1 ha firmato un contratto quinquennale da circa 30 milioni di dollari a stagione con Salesforce, società di cloud computing quotata in borsa con sede a San Francisco.

L’accordo vedrà il Campionato Mondiale automobilistico più famoso del mondo lavorare a stretto contatto con l’azienda statunitense, che non ha alcun impatto sull’ambiente ed utilizza il 100% di energia rinnovabile per le sue operazioni globali, per raggiungere il proprio obiettivo di arrivare ad avere zero emissione entro il 2030.

La coppia si adopererà anche per espandere la fanbase della F1, così come ad approfondire il coinvolgimento dei tifosi già esistenti utilizzando Salesforce Custumer 360, la piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dell’azienda. La maggiore comprensione dei dati dei fan sarà combinata con le nuove grafiche di trasmissione, la segnaletica a bordo pista, i contenuti digitali e le varie attivazioni durante il week-end del Gran Premio.

Con questa contratto, la Formula 1 aggiunge Salesforce al suo elenco di partner globali, tra cui spiccano società del calibro di Aramco, Crypto.com, DHL, Emirates, Heineken, Pirelli, Rolex e MSC Crociere, che ha firmato un accordo con la F1 qualche giorno prima della gara inaugurale in Bahrain del 20 marzo.

Oltre a lavorare insieme al Campionato Mondiale automobilistico più famoso del mondo, la società di cloud computing sta collaborando con gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Los Angeles 2028, così come con i comitati olimpici di Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania.

Stando ai dati di marzo del 2020, Salesforce ha un fatturato di 17.1 miliardi di dollari e 49.000 dipendenti.