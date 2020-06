IL CALCIO EUROPEO SCOPRE IL FENOMENO “TIK TOK”

Esplode la Tik Tok mania nel mondo del calcio. Il social network cinese, specializzato negli “short-video” (gli utenti possono modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari), è diffuso ormai in 150 paesi (per un totale di 75 diverse lingue) e può vantare un bacino di utenti superiore al miliardo (solo negli Stati Uniti è stato scaricato da 120 milioni di persone). Si posiziona dietro solo a Whatsapp e Messenger, ma davanti a Facebook e Instagram. Nel gennaio di quest’anno (messo a confronto con lo stesso periodo del 2019) il social asiatico ha fatto registrare un incremento del 46% dei download (nella categoria “non-game”) su App Store e Google Play.

Lanciato nel 2016, per intercettare il target dei più giovani, oggi è una piattaforma di successo per molti marchi di largo consumo (Sephora, Crocs, Calvin Klein, Red Bull e Gucci, solo per citarni alcuni) e anche lo sport ne ha intuito le enormi potenzialità.

Dotarsi di profili social è ormai imprescindibile per qualsiasi squadra professionistica. Coinvolgere la tifoseria permette al club di espandere il marchio oltre i confini nazionali, aumentandone, nel contempo, reputazione e introiti economici derivanti dalle sponsorizzazioni.

Meme (nello specifico è una frase o un’azione che si propaga nella cultura di massa), creatività e video virali. Questi i tre pilastri della strategia di sviluppo di Tik Tok.

Oltre ai video che ripropongono celebri goal di giocatori del passato/presente dei club, vittorie, trofei conquistati o ancora aneddoti vari, i fan hanno l’opportunità di accedere al “dietro le quinte” (seguendo i loro beniamini negli spogliatoi), in allenamento, o mentre si cimentano nelle sfide più celebri della piattaforma. In questo modo i club possono coinvolgere migliaia di follower in prove divertenti e originali.

Tik Tok rappresenta, pertanto, un canale preferenziale per attrarre adolescenti. Può trasformarsi inoltre in uno strumento strategico per far aumentare l’audience dei team, condividendo contenuti a sfondo calcistico e consentendo ai supporter di creare contenuti “fan made” (autoprodotti). Le funzionalità del social cinese, tra l’altro, consentono di accompagnare questi video (di pochi secondi) con una serie di tracce musicali di tendenza.

I club di calcio europei stanno sperimentando nuove forme di condivisione di contenuti online e l’emergenza sanitaria ha accelerato questo processo (i social più popolari sono stati l’unico strumento per restare in contatto con le fan base).

English Premier League e Bundesliga hanno immediatamente colto le opportunità offerte da Tik Tok. Sono otto le squadre ad aver aperto un account ufficiale (Liverpool storicamente per primo, seguito da Chelsea, Leicester, Manchester City, Sheffield United, Tottenham Hotspur, Watford e dalla novità Arsenal) e sette in Bundesliga (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Colonia, Eintracht Francoforte, Hoffenheim, Schalke 04 e Wolsfburg).

Anche nella Liga spagnola stanno aumentando i club con un profilo ufficiale “Tik Tok”, trainati da Barcellona e Real Madrid (attualmente le realtà calcistiche con più follower: 4,3 milioni di seguaci per il blaugrana e 2,8 milioni per i blancos). Sempre tra i top team troviamo l’Atlético Madrid (855,1 mila follower), mentre il Valencia, per il momento, presenta numeri residuali (appena 2.096 utenti registrati).

La prima divisione spagnola inoltre ha lanciato una campagna di successo denominata #HolaLaLigaSantander. I tifosi, utilizzando un filtro speciale, potevano immergersi totalmente nella realtà virtuale. In questa nuova dimensione hanno palleggiato di testa con un pallone, provando a realizzare il punteggio migliore.

Oltre 45 milioni di appassionati di calcio (in 45 nazioni) sono stati coinvolti nella maxi iniziativa di “fan engagement” digitale.

In Italia le prime squadre a dotarsi di un account ufficiale sono state l’Inter, la Roma, il Cagliari calcio, la Fiorentina, il Napoli e, ultima in ordine di tempo, il Milan. Solo tre, invece, i top club che hanno scelto Tik Toknella Ligue1 francese: i campioni in carica del Paris Saint-Germain, l’AS Monaco e l’Olympique Marsiglia.