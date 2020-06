I Gunners sbarcano su Tik Tok

Lo scorso 15 aprile, durante il lockdown collegato al Covid-19, l’Arsenal (club di Premier League) è sbarcato su Tik Tok, il social media più in crescita al mondo. In meno di due mesi la realtà londinese ha fatto registrare 202,2 mila utenti e 1,2 milioni di likes.

La scelta è strettamente collegata all’espansione dei fan dei “Gunners” sul mercato dell’Estremo Oriente. Nel gennaio 2020 infatti il club, guidato dall’ex calciatore spagnolo Mikel Arteta, ha aperto un account ufficiale su “Douyin”, la versione cinese di Tik Tok.

Un’ottima opportunità marketing per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane (il target dei “millennials”). D’altronde i football fan sono alla costante ricerca di interazione e intrattenimento in ambito digitale.

Il canale Tik Tok del club londinese offrirà ai supporter un accesso esclusivo sul mondo Arsenal mostrando contenuti inediti, il dietro le quinte dei giocatori della prima squadra, oltre a mini-serie e gol delle giornate di campionato/allenamento.

Per l’Arsenal numeri in crescita anche negli altri social, con più di 72,2 milioni di follower tra Facebook (37,1 milioni), Instagram (17,5 milioni), YouTube (1,8 milioni) e Twitter (15,8 milioni), oltre alla recente novità degli “Arsenal Bot” sulle app di messaggistica Telegram e Facebook Messenger, oltre che su Skype e Slack.

La sfida futura, secondo gli addetti ai lavori, sarà trasformare in ricavi questo enorme volume di interazioni. La fan engagement (ovvero il coinvolgimento del bacino dei tifosi) ha raggiunto un significativo livello di maturità in tutto il continente europeo, ma sono ancora poche le società di calcio in grado di “monetizzare” questi flussi di comunicazione digitale.