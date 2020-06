Napoli-Juventus, match miliardario. In gioco 1,33 miliardi di euro

Domani sera all’Olimpico per il match di Coppa Italia (edizione 2020, la prima ai tempi del Covid-19) saranno in campo due “rose” (Juventus e Napoli) per 1.335 milioni di euro. Lo certifica questa mattina il quotidiano sportivo “Tuttosport” (diretto da Xavier Jacobelli), che ha realizzato un importante focus su un match, che vale più di 8,2 milioni di euro se si considera soltanto l’aspetto economico dei premi conquistati dalle due realtà calcistiche. Per l’occasione, tra l’altro, la Lega calcio Serie A, titolare dei diritti dell’evento, ha annunciato l’ingresso del brand “Coca-Cola“, come title sponsor della kermesse calcistica. L’azienda di Atlanta sarà anche il nuovo offical partner della prima divisione tricolore per la prossima stagione. Tornando al valore delle due squadre il Napoli di De Laurentiis è quotato in area 546 milioni, mentre i campioni d’Italia oltre 789 milioni di euro.

Ha destato stupore l’inutile polemica sul tema della presenza di Coca-Cola, partner anche dei bianconeri a livello commerciale. La multinazionale statunitense del beverage (già partner nell’ultima edizione della SuperCoppa di Lega in Arabia Saudita) infatti è da sempre impegnata nel mondo delle sponsorship sportive e non avrebbe alcun interesse a sostenere uno dei due club, in quanto è partner della manifestazione calcistica. Ha quindi un posizionamento “neutrale”, proprio perché ha acquistato i diritti di nome dell’evento tricolore a marchio Lega calcio Serie A. Una polemica inutile oltre che