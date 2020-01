Il CABJ si lega per 10 anni al nuovo sponsor tecnico Adidas

Il Club Atlético Boca Juniors (CABJ) si è legata per i prossimi 10 anni al brand Adidas, dopo una partnership storica, durata ben 23 anni, con il competitor Nike. Sempre la casa tedesca di abbigliamento ha una collaborazione tecnica per la fornitura della divisa del River Plate. Un accordo, quest’ultimo, che sarà valido almeno fino al 2021 per 8 milioni di dollari a stagione.

Gli eterni “rivali” del Boca Juniors dovrebbero invece superare gli 11 milioni di dollari (a questo importo fisso vanno poi aggiunte le royalties per le vendite dei capi di merchandising in ambito “domestico” e sui mercati esteri).

Sotto il profilo sportivo il Boca Juniors è 2° nella Primera Divisiòn argentina (a 29 punti), superato solo dall’Argentinos Jrs (30 punti). Solo in Argentina ha vinto 37 trofei (di cui 33 titoli nazionali) ed è l’unica squadra mai retrocessa in seconda divisione. Sotto il profilo sponsorizzativo il CABJ è legato anche a Qatar airways (main sponsor di maglia) e ad Axion (sleeve sponsor).