LaLiga nel Sud Est asiatico si promuove attraverso il “food”

LaLiga spagnola si espande nel Sud-est asiatico. Nello specifico la società di eventi “Spanish Extravaganza“, in collaborazione con l’organismo calcistico guidato dall’avvocato Javier Tebas, ha organizzato numerosi incontri in Thailandia e Vietnam per avvicinare i fan locali al calcio iberico attraverso la cultura del cibo(e non solo). Si è partiti dall’idea che quest’ultimo sia un collante sociale in grado trasmettere i valori e le tradizioni delle comunità locali.

La manifestazione è durata cinque giorni e ha visto la creazione di una “tapa” (piatto tipico molto popolare in tutta la Spagna), per ciascuno dei 20 club della massima divisione. La tapaè stata realizzata con ingredienti tipici della città di provenienza delle diverse realtà calcistiche. Piatti come gli gnocchi di maiale (tapa caratteristica del club Leganés) o polpo con aglio e salsa di gamberi (tapa del club galiziano Celta Vigo) sono stati apprezzati dai clienti e hanno richiamato anche numerosi giornalisti e televisioni asiatiche.

Un’esperienza molto costruttiva che facilita l’espansione del brand “LaLiga”, rafforzando il legame già saldo tra calcio iberico e Paesi del Sud-est asiatico. Nel progetto sono stati coinvolti ben 29 chef, di cui tre con 2 stelle Michelin, come nel caso di Alberto Ferruz, Fran Martìnez o ancora di Fernando Arellano. Nei prossimi mesi sempre LaLiga e Spanish Extravaganza porteranno avanti una serie di iniziative per promuovere la cultura calcistica attraverso quella enogastronomica. Un modello che in Italia soltanto l’agenzia Infront (advisor della Lega calcio) ha sperimentato nell’ultimo biennio all’interno delle aree ospitalità di alcuni club di prima fascia (come per esempio la Lazio o la Fiorentina).