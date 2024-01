La Sony si dà all’Atletica. Accordo di partnership triennale fino al 2026

Il colosso giapponese sponsorizzerà gli eventi delle World Athletics Series per il triennio 2024-2026.

(di Davide Pollastri) – Sony, leader mondiale dell’elettronica di consumo e d’intrattenimento, e World Athletics, la Federazione internazionale di atletica leggera (precedentemente denominata IAAF), hanno siglato un importante sponsorship agreement della durata di 3 anni.

Per Hiroki Totoki, Direttore Operativo e Finanziario dell’azienda di Minato, uno dei principali obiettivi dell’accordo sarà sfruttare la potenza della tecnologia per generare esperienze in grado di entusiasmare gli sportivi di tutto il mondo.

Anche Sebastian Coe, presidente di World Athletics, ha manifestato tutta la propria soddisfazione definendo Sony “il Partner migliore per aiutarci a catturare l’emozione, l’adrenalina e le performances che il nostro sport può offrire”.

L’esordio ufficiale di questa partnership avverrà durante i Mondiali indoor di Glasgow che prenderanno il via il prossimo 24 marzo (con il velocista azzurro Samuele Ceccarelli, astro nascente della nostra atletica, a caccia di nuovi successi).

Sony, da oltre 25 anni partner della UEFA Champions League (la massima competizione calcistica europea per squadre di Club), riafferma con questo accordo la centralità delle sponsorizzazioni sportive nella sua strategia primaria. L’obiettivo è chiaro: ampliare la visibilità del marchio, coinvolgere attivamente il pubblico attraverso eventi sportivi prestigiosi e consolidare la propria presenza nel fertile mondo dello sport e dell’intrattenimento.