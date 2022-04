MLB: San Diego Padres firma con Motorola la prima sponsorizzazione della storia per il patch sulla divisa

(di Emanuele de Laugier) – I San Diego Padres hanno annunciato che Motorola, società attiva nel campo dell’elettronica, sarà lo sponsor per la toppa sulla divisa a partire della stagione 2023, diventando la prima franchigia della Major League Baseball (MLB) a concludere un accordo del genere.

Il contratto pluriennale avrà un valore di 10 milioni di dollari all’anno, secondo quanto riportato dal portale specializzato SportBusiness, e vedrà l’azienda statunitense essere anche un partner di presentazione della Hall of Fame dei Padres. Inoltre, Motorola è stato nominato partner ufficiale degli smartphone del team e riceverà degli spazi espositivi sul lato sinistro del campo del Petco Park, lo stadio di San Diego.

Questo accordo per la toppa sulla maglia è stato reso possibile dopo la firma dell’ultimo contratto collettivo del lavoro (CBA) nello scorso marzo, quando la MLB ha dato il via libera a questo tipo di sponsorizzazioni a partire dalla stagione 2023.

Stando ad un rapporto di Nielsen del 2019, le squadre della MLB potrebbero guadagnare maggiormente dagli accordi per la toppa sulla divisa rispetto alle franchigie della National Basketball Association (NBA). La società di analisi di mercato aveva stimato che tali sponsorizzazioni avrebbero potuto far guadagnare in media 11 milioni di dollari all’anno ad ognuno dei 30 team.

Oltre alle toppe sulle maglie, secondo quanto riferito, la MLB potrebbe già introdurre gli accordi di sponsorizzazione per le decalcomanie sui caschi dei giocatori a partire dai playoff del 2022. Se ciò non verrà ufficializzato dalla Lega di baseball, anche questi contratti saranno disponibili dall’inizio della stagione 2023.

Oltre ai San Diego Padres, Motorola è anche lo sponsor dei Milwaukee Bucks e degli Indiana Pacers della NBA, nonché dei Chicago Fire della Major League Soccer (MLS).

Sempre nella MLB, i Los Angeles Dodgers hanno stretto una partnership con Sportfive. L’agenzia di marketing sportivo utilizzerà la sua conoscenza del mercato, la portata e la rete di vendita globale per identificare gli sponsor ideali per le posizioni di partnership dei Dodgers, tra cui quella per la toppa sulla divisa, sia a livello nazionale che internazionale.