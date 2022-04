Il brand italiano UYN, già technical sponsor della Maratona di Venezia dal 2018, ne titolerà quest’anno la 36esima edizione in programma domenica 23 ottobre.

Si arricchisce l’accordo di sponsorizzazione tra la Maratona di Venezia e il brand italiano di abbigliamento funzionale UYN® – Unleash Your Nature, già sponsor tecnico della manifestazione dal 2018, che per il 2022 ne acquisisce anche la titolazione, diventando così “title & technical sponsor” dell’evento.

Una partnership che si rafforza ulteriormente, in virtù di una condivisione di intenti e valori comuni, quali gli alti standard di qualità, l’innovazione tecnologica, il rispetto per l’ambiente e la grande passione per il running a tutti i livelli. Tutti gli iscritti troveranno anche quest’anno nel pacco gara un capo tecnico di altissima qualità e di grande valore che a breve verrà presentato.

“Venicemarathon si è sempre caratterizzata nei suoi quasi 40 anni di storia per un impegno costante di innovazione ed eccellenza – sottolinea il presidente Piero Rosa Salva – Valori che, fin dai primi contatti, abbiamo ritrovato in UYN. La sintonia è stata immediata e feconda e abbiamo apprezzato la proposta del presidente Marco Redini di rafforzare quest’anno la già proficua collaborazione. Sono certo che questo importante accordo produrrà importanti potenzialità promozionali e operative.”

“Visti i successi delle precedenti edizioni, frutto della straordinaria qualità organizzativa del presidente Piero Rosa Salva e del suo team, era quasi naturale che il rapporto tra UYN e Venicemarathon entrasse in una nuova fase. Come marchio italiano, siamo orgogliosi di aumentare il nostro impegno e affiancare il nostro nome a un evento unico nel suo genere, che fa conoscere la bellezza dell’Italia nel mondo. La scelta di diventare Title Sponsor della 36esima Venicemarathon riflette la volontà di affermarci sempre di più nel settore del running attraverso la qualità dei nostri prodotti” – queste le parole del Ceo di UYN Marco Redini.

Molto positivo il flusso delle iscrizioni che stanno arrivando numerose, con una ripresa anche dei runners stranieri dopo il difficile periodo della pandemia Covid19. Ad oggi gli iscritti alla manifestazione sono oltre 4000. Informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.venicemarathon.it.

Mancano otto mesi al via della 36^ UYN Venicemarathon, ma sono già molte le aziende e i brand che hanno confermato la loro volontà di continuare il loro percorso accanto a Venicemarathon. E’ il caso dell’azienda americana HOKA che per il terzo anno consecutivo sarà “scarpa ufficiale” di Venicemarathon; di Pro Action, l’azienda che si occupa di formulazione e commercializzazione di integratori per sportivi, al fianco di Venicemarathon dal 2017 e che ha già confermato l’impegno anche per il prossimo triennio così come Alì, l’importante azienda padovana della grande distribuzione che dal 2016 promuove il progetto “Alì Family Run” assieme a Venicemarathon e che proseguirà anche per i prossimi tre anni. E poi, ancora, San Benedetto, 1/6H Sport, Palmisano e i media partner: Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, Sport Economy e IL Gazzettino.