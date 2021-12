I marchi Blastness e Nero Lifestyle saranno i nuovi top sponsor dello Spezia calcio

Lo Spezia Calcio (attualmente 17° in classifica/Serie A) ha annunciato la nuova collaborazione con Blastness e Nero Lifestyle. Verranno inseriti nel format Top Sponsor fino al termine della stagione in corso.

Blastness da 17 anni è partner tecnologico e consulenziale per lo sviluppo del business degli hotel indipendenti (ha oltre 800 clienti in questo specifico settore) e fornisce sistemi, servizi e formazione per l’industria del turismo. E’ anche specializzata nella creazione di siti web e nelle attività di web marketing e web advertising per il settore alberghiero. Inoltre, negli ultimi anni l’azienda sta investendo nello sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mercato dell’ospitalità. Nero Lifestyle, parte del Gruppo Blastness, svolge attività di promozione, visibilità e posizionamento di marchi di eccellenza e alberghi esclusivi.

Andrea Delfini, Presidente e Fondatore del Gruppo Blastness, ha dichiarato: “Per la prima volta ci affacciamo al mondo del calcio, non solo per sposare e sostenere la squadra della città in cui è nata la nostra attività, ma anche per condividere il progetto importante, ambizioso e lungimirante della famiglia Platek. Nel dialogo con il management abbiamo trovato idee ed esperienze di respiro internazionale che riteniamo possano giovare non solo allo Spezia calcio, ma anche allo sviluppo del nostro territorio e del suo potenziale.”