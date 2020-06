Axpo Italia nuovo official partner di Italia Team in vista di Tokyo2020

Axpo Italia è sponsor dell’Italia Team per le Olimpiadi di Tokyo 2020, la prima a firmare un accordopost Covid 19. La società energetica, quarta in Italia, ha deciso di sostenere direttamente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), siglando un accordo in qualità di Official Partner.

La collaborazione prenderà il via il 12 giugno, in una giornata in cui si gioca la prima partita di Coppa Italia e riparte ufficialmente la sport in Italia mentre Axpo Italia festeggia proprio in questi giorni i suoi primi 20 anni in Italia.

La partnership coprirà il periodo di avvicinamento ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 e culminerà con l’evento sportivo, che si terrà nella capitale giapponese dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

Giovedì 11 giugno 2020 sarà lanciata anche una campagna di comunicazione (media, tv, digital e stampa) dedicata alla nuova alleanza che fa il tifo per L’Italia, e per la ripartenza delle aziende in Italia, che Axpo affianca da 20 anni.

Durante i Giochi, Axpo Italia sponsorizzerà anche Casa Italia, quartier generale dell’Italia Team a Tokyo.

«Questa partnership è l’inizio di una nuova fase. È il primo contratto di sponsorizzazione firmato dal Coni nel post Coronavirus ed è un importantissimo segnale di ripresa e speranza», ha spiegato Giovanni Malagò, presidente del CONI (nella foto sopra). «Siamo orgogliosi di essere sostenuti da una società come Axpo Italia e mi auguro che questo sodalizio ci trasmetta tanta buona energia ed entusiasmo e sia di buon auspicio per guardare con maggior fiducia ad un futuro più sereno per tutto lo sport italiano affinché possa raggiungere risultati sempre più importanti».

La partnership tra Axpo Italia e il CONI rafforza l’impegno da sempre della società energetica nel mondo dello sport in Italia. Pulsee è infatti sponsor di giovani talenti sportivi, come i tennisti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego e la sciatrice alpina Elena Curtoni. Axpo Italia sostiene le eccellenze sportive sul territorio nazionale come: l’Imoco Volley, società pallavolistica femminile italiana con sede a Conegliano e che milita nel campionato di Serie A1. E supporta anche altre realtà tra cui Legnano Basket, Polisportiva Dinamo Sassari, Pallacanestro Biella e la Fortitudo Agrigento.

«Crediamo che lo sport sia una preziosa palestra di vita ed è per questo che abbiamo deciso di dare il via a questa grande partnership. Dedizione, tenacia e rispetto degli altri rappresentano infatti valori che cerchiamo di applicare costantemente nella nostra azienda, per crescere a livello personale e professionale», ha sottolineato Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia. (fonte: Axpo Italia)