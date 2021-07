HERBALIFE24 È A FIANCO DELL’ITALIA TEAM ALLE OLIMPIADI DI TOKYO COME OFFICIAL SPONSOR

Mancano solo pochi giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che inizieranno ufficialmente il 23 luglio, e ancora una volta “Herbalife24″ sarà al fianco di tutti gli atleti italiani in gara. Una compagine di oltre 300 campioni per oltre 36 discipline differenti, tutti pronti a dare il massimo per conquistare i gradini più alti del podio e con in testa un unico colore: l’oro!

Il calendario di questa XXXII edizione dei Giochi Olimpici prevederà 17 giorni ininterrotti di competizioni, che si concluderanno l’8 agosto con la tradizionale cerimonia di chiusura. Grazie al pluriennale accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sancito in occasione di Rio 2016, Herbalife24 sarà ancora una volta Official Sponsor con integratori sportivi per l’Italia Team. Un supporto fondamentale che consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo durante tutte le competizioni.

Dopo il successo della Nazionale Italiana di calcio agli Europei, c’è grande attesa anche per le performance dei campioni italiani che scenderanno in campo a Tokyo, a cominciare dalla giovanissima stella del nuoto Simona Quadarella, che fa parte del Team Herbalife24 e che in Giappone sarà in vasca per i 1.500 e per gli 800 metri, forte anche dei suoi recenti successi a Budapest 2021. Insieme a lei, saranno a Tokyo anche gli altri atleti del Team Herbalife24 – Simone Giannelli per la pallavolo maschile, Giuseppe Vicino per il canottaggio ed Arianna Errigo per il fioretto.

Ai Giochi Olimpici non mancherà di certo lo spettacolo e a raccontarlo ai tanti appassionati, sarà un altro campione del nuoto, l’ex olimpionico Massimiliano Rosolino che, in veste di inviato speciale dal Giappone, sarà la voce di “Tokyo Insider” realizzato da Herbalife24 in collaborazione con Eurosport.