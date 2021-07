IL WEST HAM UNITED FIRMA L’ESTENSIONE DELL’ACCORDO CON SCOPE MARKETS

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Premier League inglese, ha esteso l’accordo di sponsorizzazione della maglia con Scope Markets. – Il West Ham United Football Club , realtà calcistica appartenente alla, ha esteso l’accordo di sponsorizzazione della maglia con La piattaforma di trading online è partner della squadra londinese dal 2018, diventando sponsor ufficiale della maglia del club nel 2020. In una dichiarazione del club, il West Ham ha delineato i piani del club per continuare a lavorare a stretto contatto con Scope Markets in varie iniziative commerciali, anche se ulteriori dettagli sull’accordo devono ancora essere rivelati.

Secondo SportBusiness, l'accordo precedente valeva tra 1 milione di sterline inglesi (1,37 milioni di dollari) e 1,5 milioni di sterline inglesi (2 milioni di dollari) a stagione.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Scope Markets, che è stato un ottimo partner per il club negli ultimi tre anni”, ha affermato Nathan Thompson, direttore commerciale del West Ham.

Thompson ha anche elogiato la società di trading online perché “hanno sempre messo i nostri fan in prima linea nel loro processo decisionale”.

Durante il blocco nazionale del Regno Unito nell’aprile 2020, la società ha permesso ai fan del club di partecipare alla prima sessione di allenamento virtuale aperta del club.

“Sostenere il nostro evento di formazione virtuale lanciato ad aprile è stato una testimonianza di questo impegno e ha permesso al club di avvicinare i fan di tutto il mondo alla prima squadra”, ha aggiunto Thompson. “Apprezziamo molto questa partnership e non vediamo l’ora di lavorare insieme nelle prossime stagioni sui nostri obiettivi condivisi in quella che sarà una campagna 2021/22 estremamente emozionante, sia in Premier League che in Europa”.

Il rinnovo arriva dopo una stagione 2020/21 di successo per gli Hammers, che sono arrivati sesti in classifica e, dunque, in un piazzamento europeo.