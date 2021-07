L’Arsenal FC sbarca sulla piattaforma di Socios.com

(di Guido Paolo De Felice) – Mentre proseguono i “rumors” che vorrebbero la piattaforma Socios.com, di proprietà della società di infrastruttura blockchain Chilliz, quale nuovo main sponsor dell’FC Internazionale, non si arresta la scalata della stessa piattaforma alle partnership con importanti club calcistici in tutto il mondo.

Stavolta il nuovo partner giunge direttamente dalla English Premier League, ed è rappresentato da una delle “Big Six” del campionato inglese, ovvero l’Arsenal FC. Grazie a questa partnership, i “Gunners” rilasceranno il proprio Fan Token su blockchain Chilliz, permettendo ai propri tifosi di poter essere coinvolti maggiormente nella vita e nelle decisioni che riguardano la propria squadra.

Difatti, i tifosi potranno acquistare i fan token $AFC, una volta rilasciati, che daranno loro la possibilità di influenzare il club mediante una serie di sondaggi interattivi su una molteplicità di decisioni durante ogni stagione.

I tifosi, inoltre, potranno accedere ai diversi contenuti relativi alla propria squadra e sfidare altri fan in giochi, competizioni e quiz relativi al club, guadagnando ricompense ed esperienze non digitali ed esclusive, come ad esempio incontrare i propri idoli.

Per celebrare l’accordo, a tutti i membri del nuovo programma di ricompense del club “My Arsenal Rewards”, compresi coloro che aderiranno prossimamente, verrà regalato un Fan Token $AFC gratuito (l’offerta sarà valida per un periodo di tempo limitato).

La sponsorizzazione fornirà, inoltre, al marchio Socios.com i diritti di segnaletica LED presso l’Emirates Stadium e la copertura di altre risorse digitali, di ospitalità ed esperienziali relative al club.

Commentando l’accordo, Peter Silverstone, direttore commerciale dell’Arsenal, ha dichiarato: “Siamo costantemente impegnati a trovare modi nuovi e innovativi da proporre a tutti i nostri tifosi, sia locali che internazionali, per avvicinarsi al club. Oltre alle iniziative incentrate sui tifosi, come il nostro innovativo programma fedeltà My Arsenal Rewards e il documentario realizzato in collaborazione con Amazon ‘All or Nothing’, il lancio del $AFC Fan Token è un altro esempio dei nostri rinnovati sforzi in questa prospettiva.”