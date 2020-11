Hellas Verona: Euronics/Bruno nuovo “official partner” gialloblù 

Euronics/Bruno, gruppo attivo nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, entra nella “famiglia” degli sponsor dell’Hellas Verona. La realtà aderente al gruppo Euronics Italia è diventato “official partner” gialloblù.

Grazie alla Bruno Spa, società fondata nel 1936, Euronics è diventato il punto di riferimento per la tecnologia di consumo in tutto il Nord Italia.

Solo in Veneto sono attivi 4 negozi con l’insegna Euronics/Bruno: giovedì 12 novembre, è stato inaugurato il nuovo store a San Martino Buon Albergo (in via Fenil Novo 25). Il nuovo punto vendita si presenta come una struttura con grandi vetrate, che creano collegamento tra l’interno e l’esterno. All’interno anche un’area di oltre 40 mq dedicata alla visita esperienziale della Smart Home.