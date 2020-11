A.S. Bisceglie (Lega Pro): nasce la fidelity card in collaborazione con Cashback World

(di Daniele Caroleo) – L’Associazione Sportiva Bisceglie Srl, società partecipante al campionato di Serie C, In collaborazione con la multinazionale Cashback World, shopping community con 150mila imprese convenzionate e appartenente a Lyoness, società austriaca di marketing multilivello, ha ufficializzato la fidelity card (nella foto in primo piano) A.S. Bisceglie calcio. Una novità assoluta per la fan base del club pugliese. Operazioni similari sono state condotte negli ultimi anni da Cashback World anche con A.S. Roma (il logo della partnership sotto) ed altre realtà calcistiche/sportive in Italia e nel mondo.

I tifosi che sottoscriveranno questa fidelity card potranno ricevere una serie di sconti, con una parte del denaro speso bonificato sul proprio conto corrente. Inoltre l’A.S. Bisceglie riceverà l’1% di tutte le spese effettuate con tali tesserine. La sottoscrizione darà inoltre un diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti per assistere alle partite della squadra, in casa ed in trasferta, e sull’abbonamento (appena sarà possibile tornare a riempire gli stadi). I biglietti della stagione in corso, per altro, potranno essere acquistati con uno sconto del 20%, mentre gli abbonamenti per le prossime due stagioni (2021/2022 e 2022/2023) si potranno ottenere con una riduzione del 10%.

La “fidelity card” garantisce inoltre uno sconto del 10% sul materiale e sull’abbigliamento ufficiale del Bisceglie calcio acquistati presso gli store identificati dalla società. Infine, tutti i possessori della card, avranno un cashback (ritorno di denaro) dal 2%al 7% su tutti gli acquisti effettuati negli esercizi convenzionati rintracciabili sull’App gratuita “CashBack App”.

La fidelity card potrà essere richiesta presso la sede della società del club e tutti i sottoscrittori riceveranno un omaggio.