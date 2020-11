Donna (Paradigma): Calcio, all’orizzonte per i fondi rischio Super Lega Europea

Forti venti di cambiamento spazzano la Serie A. I fondi CVC e Advent, in trattativa per l’acquisto della società di gestione dei diritti della massima serie italiana, chiedono una clausola di breakaway da attivare nel caso in cui si materializzasse una nuova Super Lega Europea. D’altra parte rumour sulla creazione di una Super Lega si sono fatti sempre più insistenti nel corso degli anni…Non è mistero, infatti, che alle nuove proprietà estere, soprattutto statunitensi, l’idea di una Superlega senza rischio retrocessione (relegation) piaccia molto. Quali saranno le conseguenze? Potenzialmente un maggiore appeal globale della Super Lega Europea con probabili maggiori ricavi sulla cessione dei diritti (Covid permettendo), ma anche un possibile ulteriore scollamento tra le tifoserie tradizionali, a cui i club avranno la tentazione di preferire il loro following globale, sempre più televisivo e digitale. Prevedo anche discussioni molto tese con gli sponsor delle squadre partecipanti alla Superlega, che si troveranno davanti all’alternativa tra fees radicalmente incrementate o la prospettiva di mantenere i propri diritti solo sui match di serie A, ma di vedersi sostituiti nelle partite di Superlega. Lo dichiara in un post su Linkedin Massimo Donna (nella foto in primo piano), avvocato e partner di Paradigma – Law & Strategy.