Heinz firma accordo con l’Inter come official source partner

(di Antonio Spina) – L’FC Inter ha siglato una nuova partnership con Heinz: brand statunitense fondato nel 1869 dall’omonimo imprenditore e leader nel settore alimentare. La società produce conserve di verdura, condimenti ed altri prodotti alimentari, tra cui il più celebre è il ketchup, impiegando circa 42mila persone in tutto il mondo, con una cifra d’affari vicina ai 20 miliardi di dollari.

Grazie all’accordo con il club della famiglia Zhang, Kraft Heinz Company fa la sua prima apparizione nel mondo del calcio e dell’entertainment, diventando Official Sauce Partner dei nerazzurri per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024.

“Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter; il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si conciliano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day-by-day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro “Perfect Match” con Heinz” – ha commentato Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy.