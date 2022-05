Milan-Fiorentina debutta nel Metaverso. Club rossonero sempre più moderno e riconosciuto nel mondo

Domenica 1° maggio, in occasione del match tra Milan e Fiorentina disputatosi a San Siro, è stato possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis. Il progetto, ideato dalla Lega Serie A, rappresenta la prima partita di un Campionato ad essere trasmessa nel metaverso, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con The Nemesis.

Su questa iniziativa della Lega Serie A si è espresso Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer: “Siamo orgogliosi di essere stati protagonisti della prima partita di campionato ufficiale trasmessa nel metaverso, grazie all’iniziativa pionieristica della Lega Serie A e partner coinvolti. È un traguardo di cui come club andremo orgogliosi in quanto perfettamente in linea con lo spirito innovativo del Milan, impegnato in un processo di modernizzazione e digitalizzazione importante che ha visto il club raggiungere risultati importanti, e da sempre attento a sfruttare i trend del mondo digitale per ingaggiare gli oltre 500 milioni di tifosi del Milan nel mondo.”

Di seguito una serie di dati sugli obiettivi raggiunti dal club milanese :

Realtà italiana con la migliore reputazione in Italia, Cina e USA, secondo l’analisi del Football Index pubblicata ad aprile 2022 da YouGov, una delle più auterovoli delle società di ricerche di mercato globale;

Ingaggiare i tifosi del futuro, attraverso esperienze nuove ed innovative, è una delle priorità del club che si inserisce all’interno del processo di modernizzazione avviato con l’arrivo di Elliott nel 2018;

Negli ultimi due anni, il Milan ha dato il benvenuto a 28 nuovi partner, compresi un numero di prime volte nella storia del club, come: BitMEX come Sleeve Sponsor, wefox come Back-of-Jersey Sponsor e KONAMI come Training Official Training Wear Partner.