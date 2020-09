Gutteridge nuovo fashion partner del Torino FC fino al 2022

Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication che detiene i diritti marketing e commerciali del Torino FC, ha siglato un’importante partnership tra il Gruppo Capri, operatore leader nel settore del fashion retail con il brand Gutteridge, e il Torino FC per le stagioni 2020/ 2021 e 2021/22.

Grazie a questo accordo Gutteridge diventa Fashion Partner del Torino FC, qualifica che testimonia la naturale vocazione della società e che garantisce il Gruppo Capri dell’esclusiva merceologica nel settore dell’abbigliamento tra le aziende partner dei granata.

L’accordo di partnership permetterà ai tifosi granata e ai clienti Gutteridge di ricevere convenzioni e offerte dedicate, oltre a poter accedere a iniziative speciali che verranno svelate nel corso della stagione.

Infatti, oltre alla visibilità presso lo Stadio Olimpico Grande Torino durante le gare casalinghe del Torino FC di serie A TIM e Coppa Italia, Gutteridge avrà la possibilità di mettere in palio esperienze allo stadio ed esclusivi premi per gli appassionati granata.

Il Piemonte e la città di Torino rappresentano per il Gruppo Capri un’area strategica in cui la Società è già fortemente presente con la propria rete e offerta commerciale. Inoltre, con questa partnership, l’azienda riconferma ancora una volta l’impegno e la passione per il mondo calcistico e in particolar modo per i club con una storia importante ed affascinante come quella del Torino FC.

“Siamo orgogliosi della partnership tra il nostro marchio Gutteridge e il Torino FC” dichiara il Patron del Gruppo, Nunzio Colella. “Entrambe le nostre realtà vantano una storia importante, che raccontiamo con passione e determinazione, guardando al futuro con entusiasmo e grinta, ed è con questa stessa grinta che vogliamo affiancarci al Torino FC per le prossime due stagioni, che saranno certamente emozionanti e coinvolgenti.”