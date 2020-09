“EasyToys sponsor inopportuno”, l’Emmen dice addio a 1 milione di euro: stop dall’Eredivisie

(di Marco D’Avenia) – L’FC Emmen (piccolo club approdato nella prima divisione olandese solo nel 2017/18) dovrà rinunciare a un contratto da 1,5 milioni di euro, stipulato con la “EasyToys”, società olandese produttrice di sex-toys e articoli erotici (di proprietà di EDC Retail con sede a Veendam, in provincia di Groeningen). La Lega calcio dei Paesi Bassi ha infatti posto il veto ad un accordo triennale da 500mila euro a stagione, messo nero su bianco il 24 settembre, aprendo però ad una soluzione che vedrà la stessa EasyToys come main sponsor della prima squadra dell’FC Emmen esclusivamente per questa stagione (2020/21). La decisione del KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), la Lega calcio olandese, poggia sulla presunta violazione dell’articolo 3 del regolamento circa l’entità degli sponsor, giudicato in questo caso inopportuno.

La “querelle” fra FC Emmen, EasyToys e la KNVB poteva precipitare in un contenzioso legale per ora evitato, ma è grande la delusione per un contratto di 3 anni, ridotto appena a uno (per la stagione in corso). Il più deluso di tutti è Eric Idema (nella foto sotto), Ceo di EasyToys e originario proprio di Emmen, che a FCUpdate ha dichiarato: “Per noi era il più grande contratto mai registrato. Siamo stati prudenti e abbiamo cercato di rompere qualche tabù“. L’FC Emmen e EasyToys tra l’altro avevano preannunciato che le magliette dei settori giovanili e quelle destinate alla vendita ai minori di 18 anni sarebbero state stampate senza lo sponsor, proprio per evitare controversie con la Lega. La KNVB, però, non ha evidentemente ritenuto sufficiente questa soluzione arrivando a impugnare il contratto (minacciando di procedere con le sanzioni conseguenti).

Nello specifico la “Koninklijke Nederlandse Voetbalbond” ha dichiarato, tramite il proprio sito ufficiale, che “non è decoroso mostrare sulla maglietta uno sponsor che ha a che fare con l’industria del sesso, visto che il calcio è uno sport praticato anche dai bambini“.

La partnership tra le due aziende locali poteva quindi trasformarsi in una vera e propria grana, tuttavia questo compromesso non piace a nessuno, men che meno alla FC Emmen, privata così dei 2/3 del suo contratto con la Easy Toys, azienda leader nel settore dei giocattoli erotici con un e-commerce che conta circa 100mila visitatori al giorno e con ambizioni europee. È tregua, dunque, fra la KNVB, l’FC Emmen e la EasyToys ma la disputa ha generato per giorni grave incertezza per quanto riguarda il fronte economico del club olandese che per la prossima stagione dovrà cercarsi un nuovo sponsor.