Grafiche creative e colpi di luce per le nuove maglie della Real Sociedad

La Real Sociedad, storico club basco protagonista anche nell’ultima stagione della Liga Spagnola di un campionato di altissimo livello, e Macron, sponsor tecnico dei Txuri-urdin, hanno presentato le nuove maglie “Home” e “Away” che la squadra di Donostia-San Sebastián indosserà nella prossima stagione agonistica.

La nuova ‘Home’ è a righe verticali bianche e azzurre. La maglia è a girocollo con bordi bianchi e neri e il backneck è personalizzato con il logo della Real Sociedad e la scritta in basco REALA BARNEAN, il cui significato può essere letto come “La Real dentro. Nel sentimento. Nel cuore”. Sempre all’interno del colletto è presente un tape tergisudore sul quale, ripetuto, viene riproposto lo stesso motto. A caratterizzare ulteriormente la maglia è la grafica tono su tono all’interno delle righe azzurre che, partendo dall’ estremità alta dall’estremità bassa con un effetto optical/spray, sfuma all’altezza petto dove le righe sono più chiare dando così un effetto colpo di luce. Sul petto, a destra, è presente il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma della Real Sociedad. Nel retro, sotto al collo, è inserita la Ikurrina, la bandiera basca, dove sullo sfondo rosso si sovrappongono due croci, quella verde e quella bianca. I pantaloncini sono bianchi con dettagli azzurri e neri, i calzettoni sono bicolori, metà bianchi e metà azzurri con bordo superiore bianco in maglieria.

La versione “Away”, con collo a V e inserti bianchi e rosa, è color vinaccia ed è caratterizzata da una grafica rosa che crea una V ripetuta in continuo dall’alto verso il basso. La forma della grafica richiama la punta del Macron Hero così come la V del colletto. All’interno del colletto è presente il backneck personalizzato con il motto REALA BERNAN presente anche nel tape tergisudore. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero e a sinistra lo stemma del club basco. Nel retrocollo è ricamata la bandiera basca. Il kit da trasferta è completato da pantaloncini vinaccia con coulisse rosa e da calzettoni vinaccia con due sottili righe orizzontali, bianca e rosa, sul bordo superiore.

Le maglie hanno una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicurano al capo una perfetta traspirabilità. Le nuove ‘Home’ e Away’ così come tutti i capi della linea di abbigliamento realizzata da Macron per il club basco, sono disponibili on line sul sito della Real Sociedad e su macron.com.